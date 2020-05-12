Андрей Созин: не играть сейчас в футбол – преступление против русского народа!

Футбольный эксперт Андрей Созин выразил мнение, что Российскую Премьер-Лигу необходимо возобновить.
«В пятницу нас ждёт исполком РФС и решение по возможному возобновлению РПЛ. Футбол – огромное социальное движение в России. Не играть сейчас в футбол – преступление против русского народа! Люди настолько забиты и испуганы, что нельзя не начать играть, нельзя загонять людей в тупик.
Да, я говорил, что футбол без болельщиков – не футбол. Но я даже не думал, что будет такая ситуация в мире! Клубы должны играть не для себя, не для попадания в Лигу чемпионов, а чтобы народ вздохнул. Нет зрелища на планете интереснее, чем футбол. Надо дать людям подышать, посмотреть наш футбол, пусть и по телевизору. Надо закончить чемпионат», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 12 мая 2020
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