Дмитрий Тарасов провёл тренировку по боксу
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов провёл тренировку по боксу в период действия карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Видео футболист опубликовал в «сториз» своего «инстаграма».
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее Тарасов снял видео, в котором рассказал об операции. Футболист показал винт, который извлекли из его ноги.
«Рубин» объявил о переходе Тарасова 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. 21 февраля на одной из тренировок Тарасов сломал ногу. Ему диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
Дмитрий Тарасов поиграл в футбол с собакой
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