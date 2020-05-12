Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов провёл тренировку по боксу в период действия карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

Видео футболист опубликовал в «сториз» своего «инстаграма».

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Тарасов снял видео, в котором рассказал об операции. Футболист показал винт, который извлекли из его ноги.

«Рубин» объявил о переходе Тарасова 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. 21 февраля на одной из тренировок Тарасов сломал ногу. Ему диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.