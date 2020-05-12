Артём Ребров провёл тренировку в домашних условиях
Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров провёл тренировку дома в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Домашняя. Скоро мы выйдем из дома, а пока продолжаем держать себя в форме в домашних условиях», — написал Ребров в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В нынешнем сезоне 36-летний Ребров принял участие в одном матче российского национального чемпионата и пропустил два гола.
«Спартак», набрав в 22 матчах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Кроме того, московский клуб вышел в полуфинал Кубка России, где ему предстоит сыграть с петербургским «Зенитом». В настоящее время оба турнир из-за пандемии коронавируса приостановлены.
Артём Ребров поработал во вратарских перчатках за ноутбуком
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