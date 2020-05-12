«Атлетико» передал 20 тысяч медицинских масок пригороду Мадрида

«Атлетико» передал 20 тысяч медицинских масок городскому совету Алькала-де-Энарес, который является пригородом Мадрида, сообщает официальный сайт клуба.
Медицинские товары получил мэр города Хавьер Родригес. Передача состоялась в тренировочном центре мадридского клуба.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Атлетико».
Ранее «Атлетико» передал 20 тысяч медицинских масок мадридскому муниципалитету Сан Блас-Канильехас.
В настоящее время Испания занимает второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом. В стране диагностировано 269 520 случаев заражения. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 26 920 человек. Из ранее заболевших более 180 тыс. выздоровели.
Напомним, в связи со снижением роста уровня заболеваемости власти Испании объявили о смягчении карантина. Правительство разрешило испанцам с 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.
- 12 мая 2020
-
23:44
-
23:30
-
23:19
-
23:11
-
22:57
-
22:33
-
22:31
-
22:11
-
21:42
-
21:34
-
21:21
-
21:20
-
21:03
-
20:54
-
20:35
-
20:19
-
20:05
-
19:51
-
19:39
-
19:21
-
19:17
-
19:02
-
18:55
-
18:55
-
18:52
-
18:51
-
18:38
-
18:28
-
18:16
-
18:10
-
17:58
-
17:55
-
17:36
-
17:33
-
17:21