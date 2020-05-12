«Атлетико» передал 20 тысяч медицинских масок пригороду Мадрида

«Атлетико» передал 20 тысяч медицинских масок городскому совету Алькала-де-Энарес, который является пригородом Мадрида, сообщает официальный сайт клуба.

Медицинские товары получил мэр города Хавьер Родригес. Передача состоялась в тренировочном центре мадридского клуба.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Атлетико».

Ранее «Атлетико» передал 20 тысяч медицинских масок мадридскому муниципалитету Сан Блас-Канильехас.

В настоящее время Испания занимает второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом. В стране диагностировано 269 520 случаев заражения. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 26 920 человек. Из ранее заболевших более 180 тыс. выздоровели.

Напомним, в связи со снижением роста уровня заболеваемости власти Испании объявили о смягчении карантина. Правительство разрешило испанцам с 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.