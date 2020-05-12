Президент «Лиона» сократил свою зарплату на 30%

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сократил свою зарплату на 30%, сообщает официальный сайт французского клуба.



Глава клуба пошёл на этот шаг, чтобы поддержать сотрудников команды во время финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Примеру Оляса последовали члены исполнительного комитета «Лиона», которые пошли на сокращение зарплаты на 15%.



Напомним, чемпионат Франции из-за пандемии коронавирусной инфекции был завершён досрочно, чемпионом объявлен «Пари Сен-Жермен». Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). По последним данным, в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. Более 288 тыс. человек скончались. Более 1,5 млн вылечились.

Президент «Лиона» обвинил «Сент-Этьен», «Ренн» и «Лорьян» во влиянии на отмену Лиги 1