Президент «Лиона» обвинил «Сент-Этьен», «Ренн» и «Лорьян» во влиянии на отмену Лиги 1
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что решение о досрочном завершении сезона в Лиге 1 пролоббировали президенты трёх других французских клубов.
«Президент „Сент-Этьена“ Бернар Каяццо, президент „Лорьяна“ Лоик Фери и президент „Ренна“ Николя Хольвек взяли и решили следующее: „Сент-Этьен“ не должен вылететь, „Лорьян“ — выйти в Лигу 1, а „Ренн“ — попасть в Лигу чемпионов. Им хорошо, но меня удивляет, что никто не замечает тот факт, что именно они авторы этого решения. А оно может навредить другим клубам. При этом никто не говорит об отмене других европейских чемпионатов, как и „Тур де Франс“, как и „Ролан Гаррос“, — написал Оляс в „Твиттере“.
Чемпионат Франции ранее был завершён досрочно, чемпионом объявлен «ПСЖ».
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