Максименко: на тренировках работаем в затемнённых очках, в них сложнее поймать мяч

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, как клуб готовился ко второй части сезона на зимних сборах.

«До вынужденной паузы мы провели суперподготовку, работали на 200 процентов каждый день. Тренерский штаб показывал, что они хотят видеть на футбольном поле, мы прорабатывали каждую мелочь и на теоретических, и на практических занятиях. Набрали хороший ход, победа в дерби дала эмоциональный импульс.



На тренировках мы прорабатываем каждую деталь, которая может быть на поле. Работаем с разным инвентарём, с затемнёнными очками, в них сложнее поймать мяч. Макс Урванчки (тренер вратарей «Спартака» — Прим. «Чемпионата») очень прилично всем оснащён. Не хочу раскрывать всё, но немецкая школа чувствуется. Макс ввёл больше нагрузки, судя по сборам.



Доменико Тедеско предпочитает современный футбол. Сейчас такой футбол, что вратарь должен играть ногами, правильно принимать решения. Это мы и начали оттачивать», — сказал Максименко в эфире телеканала «Россия 24».