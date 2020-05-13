Максименко: Ребров — мой наставник и старший друг

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко рассказал о своих отношениях с голкипером красно-белых Артёмом Ребровым.
«Кто для меня Ребров: старший товарищ, наставник, чуть ли не брат, партнёр, конкурент? Все термины подходят. Как только я пришёл на первую тренировку в основную команду, Тёма подошёл и сказал, что по любым вопросам можно обращаться, он поможет. И так получается до сих пор, я каждый день чему-то учусь у Реброва, он что-то рассказывает, я всё подмечаю. Мы с ним отлично общаемся. Можно сказать, что он мой наставник и старший друг. С таким вратарским цехом я расту каждый день», — сказал Максименко в эфире телеканала «Россия 24».
22-летний Максименко является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 21 гол. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
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