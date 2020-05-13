Александр Максименко: моя мечта — играть за сборную России

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, что он мечтает играть за основную сборную России.
«Есть мечта играть за сборную России. Думаю, у каждого мальчишки, который занимается футболом, есть такая мечта. Моё дело — работать, а тренерский штаб всё видит. Кто будет готов, того и вызовут. Всё идёт своим чередом, загадывать не хочется. Амбиции, конечно, есть. Хочется играть за главную команду, а как будет — бог знает», — сказал Максименко в эфире телеканала «Россия 24».
22-летний Максименко является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 21 гол. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
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