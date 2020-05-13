«Мимимишно смотрится». Жена Карпина показала трогательное фото мужа с маленькой дочерью

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в своём «инстаграме» разместила фото мужа с маленькой дочерью.
«Как же мимимишно смотрится малыш на груди у папы, особенно когда это хрупкая девочка. Прямо вот чувствуется эта безопасность и уверенность в его могучих руках», — написала Дарья.
Родившаяся в апреле дочь стала для Карпина пятой. Остальные четыре: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена.
Российская Премьер-Лига в настоящее время приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
- 13 мая 2020
-
10:01
-
09:59
-
09:58
-
09:39
-
09:28
-
09:00
-
08:32
-
08:30
-
07:46
-
06:47
-
06:24
-
06:09
-
05:45
-
05:29
-
04:50
-
04:23
-
03:45
-
03:23
-
03:02
-
02:45
-
02:19
-
01:40
-
01:24
-
00:53
-
00:51
-
00:49
-
00:47
-
00:45
-
00:44
-
00:38
-
00:25
- 12 мая 2020
-
23:53
-
23:44
-
23:30
-
23:19