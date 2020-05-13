«Мимимишно смотрится». Жена Карпина показала трогательное фото мужа с маленькой дочерью

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в своём «инстаграме» разместила фото мужа с маленькой дочерью.



«Как же мимимишно смотрится малыш на груди у папы, особенно когда это хрупкая девочка. Прямо вот чувствуется эта безопасность и уверенность в его могучих руках», — написала Дарья.

Родившаяся в апреле дочь стала для Карпина пятой. Остальные четыре: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена.



Российская Премьер-Лига в настоящее время приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.