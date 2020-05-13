«Яблоко от яблони». Криштиану Роналду провёл тренировку с сыном

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новый ролик в своём «инстаграме».



На видео 35-летний футболист проводит тренировку со своим сыном, поочерёдно выступая с ним в роли ассистента, подбрасывающего мяч.



«Яблоко от яблони. Счастье – превыше всего», — написал Криштиану.

Видео доступно на «Чемпионате».

Из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен. Страна стала одним из главных очагов распространения COVID-19 в Европе.



В этом сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии) форвард записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.