Рияд Марез рассказал, что он мог перейти в «Ливерпуль»
Алжирский нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез сообщил, что несколько лет назад им интересовался «Ливерпуль».
«До подписания контракта с «Манчестер Сити» ко меня был интерес со стороны «Ливерпуля», но как только они купили Мохамеда Салаха, всё было кончено», — приводит слова Мареза Goal со ссылкой на beIN Sports.
Марез перешёл в «Манчестер Сити» летом 2018 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила € 67,8 млн. В нынешнем сезоне 29-летний алжирский форвард принял участие в 23 матчах чемпионата Англии (в 15 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также отдал восемь результативных передач. В настоящее время турнир из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен.
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