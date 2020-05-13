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Александр Медведев: позиция «Зенита» — доиграть чемпионат России

Александр Медведев: позиция «Зенита» — доиграть чемпионат России
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможности доиграть нынешний сезон Российской Премьер-Лиги.

«Позиция клуба по возобновлению чемпионата остаётся прежней: доиграть при условии обеспечения безопасности участвующих в матче», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Нынешний розыгрыш чемпионата России был наряду с практически всеми турнирами в мире приостановлен в связи с пандемией коронавируса. После 22 туров «Зенит», набрав 50 очков, занимает первое место в турнирной таблице первенства и опережает ближайшего преследователя, московский «Локомотив», на 9 очков. Тройку лидеров замыкает «Краснодар», на счету которого также 41 очко.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

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