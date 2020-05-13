Лори Санчес: можно отдать трофей АПЛ «Ливерпулю», но это чемпионство будет со звёздочкой

Бывший тренер сборной Северной Ирландии Лори Санчес высказался о возможном признании «Ливерпуля» чемпионом АПЛ в случае досрочного завершения сезона.

«Думаю, «Ливерпуль» можно объявить чемпионом сейчас, но тогда придется всегда считать их чемпионами со звёздочкой. Ирония в том, что Клопп больше других тренеров продвигал идею зимней паузы, после которой у команды случился спад. Не было бы этого перерыва, „Ливерпуль“ бы уже выиграл чемпионат.



Если сезон не доиграют, я думаю, никто не будет против признания «Ливерпуля» чемпионом, ведь они лидируют с таким большим отрывом. Но это клеймо останется навсегда, поскольку они так и не пересекли финишную черту», — цитирует Санчеса Independent.

«Ливерпуль», набрав в 29 матчах 82 очка, лидирует в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. «Манчестер Сити» (57) — на 2-м месте.