Лори Санчес: можно отдать трофей АПЛ «Ливерпулю», но это чемпионство будет со звёздочкой

Бывший тренер сборной Северной Ирландии Лори Санчес высказался о возможном признании «Ливерпуля» чемпионом АПЛ в случае досрочного завершения сезона.
«Думаю, «Ливерпуль» можно объявить чемпионом сейчас, но тогда придется всегда считать их чемпионами со звёздочкой. Ирония в том, что Клопп больше других тренеров продвигал идею зимней паузы, после которой у команды случился спад. Не было бы этого перерыва, „Ливерпуль“ бы уже выиграл чемпионат.
Если сезон не доиграют, я думаю, никто не будет против признания «Ливерпуля» чемпионом, ведь они лидируют с таким большим отрывом. Но это клеймо останется навсегда, поскольку они так и не пересекли финишную черту», — цитирует Санчеса Independent.
«Ливерпуль», набрав в 29 матчах 82 очка, лидирует в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. «Манчестер Сити» (57) — на 2-м месте.
- 13 мая 2020
-
17:57
-
17:53
-
17:35
-
17:25
-
17:12
-
17:02
-
16:59
-
16:37
-
16:32
-
16:27
-
16:02
-
15:52
-
15:47
-
15:37
-
15:22
-
15:01
-
14:58
-
14:36
-
14:12
-
13:41
-
13:36
-
13:07
-
13:02
-
12:38
-
12:31
-
12:30
-
11:53
-
11:47
-
11:27
-
11:24
-
11:14
-
11:08
-
10:37
-
10:31
-
10:01