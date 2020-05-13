Чемпионат Китая планируют начать 27 июня

Футбольная ассоциация Китая (CFA) предложила правительству страны начать новый сезон Суперлиги 27 июня, сообщает Titan Sports.

Розыгрыши Первой и Второй лиг предложено начать 13 июня. Вместо двухкругового турнира Суперлигу могут разделить на две группы по восемь команд по итогам прошлогоднего сезона. Далее предлагается провести финальные турниры за чемпионство и за выживание, в которые будут отобраны по четыре команды.



Футбольная ассоциация Китая также может пересмотреть квоту на легионеров в этом сезоне из-за того, что не все иностранцы вернулись в КНР из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Действующим чемпионом Китая является «Гуанчжоу Эвергранд».

Напомним, нынешний розыгрыш чемпионата Китая должен был начаться 22 февраля, однако старт турнира был отложен на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса в стране.