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Чемпионат Китая планируют начать 27 июня

Чемпионат Китая планируют начать 27 июня
Футбол / Прочие турниры 0

Футбольная ассоциация Китая (CFA) предложила правительству страны начать новый сезон Суперлиги 27 июня, сообщает Titan Sports.

Розыгрыши Первой и Второй лиг предложено начать 13 июня. Вместо двухкругового турнира Суперлигу могут разделить на две группы по восемь команд по итогам прошлогоднего сезона. Далее предлагается провести финальные турниры за чемпионство и за выживание, в которые будут отобраны по четыре команды.

Футбольная ассоциация Китая также может пересмотреть квоту на легионеров в этом сезоне из-за того, что не все иностранцы вернулись в КНР из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Действующим чемпионом Китая является «Гуанчжоу Эвергранд».

Напомним, нынешний розыгрыш чемпионата Китая должен был начаться 22 февраля, однако старт турнира был отложен на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса в стране.

Китайская футбольная ассоциация планирует начать чемпионат страны 18 апреля
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