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Китайская футбольная ассоциация планирует начать чемпионат страны 18 апреля

Китайская футбольная ассоциация планирует начать чемпионат страны 18 апреля
Футбол / Прочие турниры 0

Китайская футбольная ассоциация на официальном сайте объявила, что намерена начать чемпионат страны 18 апреля после резкого сокращения количества случаев заражения коронавирусом.

Напомним, нынешний розыгрыш чемпионата Китая должен был начаться 22 февраля, однако старт турнира был отложен на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса в стране. На данный момент ситуация в Китае значительно улучшилась, в стране выздоровели почти 84% заражённых коронавирусной инфекцией.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся, хотя ещё утром сообщалось лишь о 63 заболевших.

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