«Приятно вернуться». Эден Азар опубликовал фото с тренировки «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар поделился мнением о возобновлении тренировок.

«Приятно вернуться на тренировку „Реала“, — написал бельгиец на своей странице в "Инстаграме". Азар опубликовал две фотографии с тренировки.

11 мая футболисты «Реала» вернулись к тренировкам на клубной базе. Ранее игроки «сливочных» впервые после приостановки чемпионата Испании из-за пандемии коронавируса приехали на тренировочную базу команды для прохождения медицинского обследования.



Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан был впечатлён физической формой Азара, который приехал на обследование сильно похудевшим. Игрок никогда не скрывал, что любит фастфуд, и боролся с лишним весом.

«Реал», набрав 56 очков в 27 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая лишь «Барселоне» (58). Тройку лидеров замыкает «Севилья» (47).