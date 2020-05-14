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Кузен Месси: во дворе все были крупнее Лео. Нам говорили: «Уберите, пока мы его не убили»

Кузен Месси: во дворе все были крупнее Лео. Нам говорили: «Уберите, пока мы его не убили»
Футбол / Испания 0

Макси Бьянкукки, двоюродный брат нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, поделился воспоминаниями о детстве футболиста.

«Лео играл с нами во дворе. Там все были крупнее него, и нам говорили: «Это безумие. Уберите его отсюда, пока мы его не убили». Они пытались ударить Лео и играли жёстко, но он с этим смирился. Когда ему было восемь или девять лет, я каждую субботу вставал рано утром, чтобы посмотреть, как он играет и вытворяет потрясающие вещи. Я не мог поверить своим глазам», — приводит слова Бьянкукки Ole.

Месси в детстве находился в системе «Ньюэллс Олд Бойз», откуда его в подростковом возрасте переманила «Барселона». За сине-гранатовых 32-летний форвард выступает на протяжении всей карьеры. В сборную Аргентины Лионель вызывается с 2005 года.

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