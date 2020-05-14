Златану Ибрагимовичу грозит штраф за вождение Ferrari стоимостью более € 1,5 млн
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может столкнуться с санкциями после поездки на своём автомобиле.
Перед возвращением в Италию звезда «россонери» проехался по Стокгольму на своём Ferrari Monza SP2 стоимостью £ 1,6 млн (€ 1,8 млн), который швед купил в октябре прошлого года и подарил себе на 38-летие.
Как сообщает The Sun, шведское транспортное агентство выяснило, что регистрация автомобиля Златана была недействительной начиная с конца марта. Теперь футболисту грозит штраф.
Фото доступно в «инстаграме» Златана Ибрагимовича.
Напомним, после приостановки нынешнего розыгрыша чемпионата Италии из-за пандемии коронавируса Ибрагимович улетел в Швецию, где тренировался с местной командой. 11 мая Златан вернулся в Милан.
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