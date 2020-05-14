В «Бешикташе» выявлено 8 случаев заражения коронавирусом
Вчера, 13 мая, футболисты, тренерский штаб и персонал турецкого «Бешикташа» прошли тестирование на коронавирус, сообщает врач команды на официальном сайте клуба.
По итогам тестирования в клубе было выявлено 8 случаев заражения коронавирусом. Сообщается, что заражённые, имена которых не называются, уже получают соответствующее лечение.
Ранее стало известно, что чемпионат Турции возобновится 12 июня.
Первенство страны было приостановлено из-за пандемии коронавируса после 26-го тура. Турнирную таблицу чемпионата Турции возглавляет «Трабзонспор», набравший 53 очка, «Бешикташ» расположился на 5-м месте (44). В первую четвёрку входят также «Истанбул Башакшехир» (53), «Галатасарай» (50) и «Сивасспор» (49).
Чемпионат Турции будет возобновлён 12 июня
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