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«А жить на что?» Жену Тарасова раскритиковали за хвалебный пост о режиме самоизоляции

«А жить на что?» Жену Тарасова раскритиковали за х
«А жить на что?» Жену Тарасова раскритиковали за хвалебный пост о режиме самоизоляции
Футбол / РПЛ 0

Анастасия Костенко, супруга полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, подверглась критике в «Инстаграме».

Жена футболиста разместила в своём аккаунте пост, в котором написала, что «режим самоизоляции оправдал себя» и «благодаря своевременно введённым ограничениям Россия избежала резкого всплеска эпидемии».

Под записью после публикации некоторые подписчики стали выражать недовольство написанным.

«В России сейчас конкретный всплеск, статистику вообще смотрите? А гуманитарную помощь от Китая вообще продают, даже наклейки не потрудились снять», — написал один из пользователей.

«Хорошо сказано… Пером написано… А жить на что в этой типа самоизоляции? А? Настенька?» — подметил другой.

«Милая моя, я согласна с тобой, только есть семьи, у которых кушать нечего и много деток. Как им жить до июня? Как объяснить трёхлетнему, что нет еды? Отключают и свет, если долг, и интернет. Людей не «ковид» погубит, а нищета и голод», — говорится в очередном комментарии.

«За время самоизоляции в России число новых заражений в день увеличилось в 40 раз, в то время как в странах Европы оно уменьшилось в 6-10 раз и практически сошло на нет. О каком успехе вы говорите? Второе количество заражённых в мире в России», — отметил ещё один подписчик.

«Россия избежала всплеска эпидемии». Жена Тарасова похвалила режим самоизоляции
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