Стали известны условия контракта Марко Николича с «Локомотивом»

Как стало известно «Чемпионату», контракт с Марко Николичем подписан по схеме «2+1». Зарплата, как мы уже сообщали ранее, составит € 1,2 млн в год.

Сегодня, 14 мая, «Локомотив» объявил о назначении Николича на пост главного тренера.

Последним клубом Николича был венгерский «Мехервар», который он покинул в прошлом году. Ранее специалист тренировал люблянскую «Олимпию» и ряд клубов в Сербии, среди которых «Партизан».

На посту наставника «Локомотива» Николич сменил Юрия Сёмина, который тренировал команду с 2016 года, а до этого возглавлял её трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й. В ходе своей карьеры наставника специалист также работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.