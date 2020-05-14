Ал. Миранчук — Сёмину: уверен, куда бы вы ни пошли, у вас всё получится!

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

«Спасибо за всё, Юрий Палыч! Уверен, куда бы вы ни пошли, у вас всё получится! Помимо того что вы профессионал, вы отличный человек», — написал Миранчук на своей странице в «Инстаграме». Футболист выложил совместное с тренером фото и видео.

Антон Миранчук тоже отреагировал на уход специалиста.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.