Уткин: Сёмин всегда думает о себе, сравнивать с Фергюсоном его не нужно

Блогер Василий Уткин прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».
«Думаю, что Юрий Павлович далеко не уйдёт. Будет ждать и надеяться на неудачи своего преемника. Кто знает, может Сёмина позовут в «Локомотив» снова. Рано или поздно такая ситуация возникнет.
Говорят, что Сёмин — русский Алекс Фергюсон. Но это глубоко ошибочное сравнение. Всё, что сделал Фергюсон, было подчинено успеху клуба. И мы знаем, что Фергюсон очень долго готовился к уходу из «Манчестер Юнайтед» и длительное время выбирал момент, чтобы клубу это не доставило проблем. Уход Сёмина из «Локомотив» — это всегда проблема. Всегда напряжение. Юрий Павлович всегда думает о себе. Я не скажу, что это плохо, просто сравнивать с Фергюсоном его не нужно.
Фергюсон длительное время искал себе преемника. Сёмин никогда не был озабочен поисками сменщика. Это не мои рассуждения, так показала жизнь», — сказал Уткин на своём канале в YouTube.
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