Смородская отреагировала на уход Сёмина с поста главного тренера «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход Юрия Сёмина с поста главного тренера московского клуба.
«По поводу того, нужно было дать доработать Юрию Павловичу или нет, скажу так, у него в этом мае закончился контракт. Что касается другой должности в клубе, я не представляю, кем бы ещё, кроме тренера, Сёмин мог быть, не представляю даже такой должности. Да, он был президентом, но, по-моему, эта работа его не радовала.
У Юрия Павловича получалось завоёвывать титулы только с «Локомотивом», для клуба он знаковая фигура, и это овечидно.
Если говорить о болельщиках, они имеют право высказывать своё мнение, и должен быть диалог со стороны руководства. Но они должны и с пониманием относиться к решениям руководства клуба. Сколько раз, начиная от «Барселоны», «Челси» и «Реала», болельщики начинали выступать против трансфера или тренера, а потом оказывалось, что они неправы. Так же и здесь, высказывание своего мнения — нормальная процедура, а бойкоты — абсолютно неправильно.
Сейчас невозможно сказать, потеряет «Локомотив» или приобретёт, время всё покажет», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 14 мая 2020
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