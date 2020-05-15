Виллаш-Боаш может покинуть «Марсель» из-за ухода Субисарреты

Бывший тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне возглавляющий «Марсель», может покинуть французскую команду, сообщает Le Parisien.

13 и 14 мая португалец встречался с президентом «Марселя» Жаком-Анри Эйро, стороны обсуждали следующий сезон. По информации источника, Виллаш-Боаш не получил необходимых финансовых гарантий на будущее.

Помимо этого, Виллаша-Боаша может подтолкнуть к отставке уход спортивного директора клуба Андони Субисарреты, о котором стало известно вечером в четверг. Ранее португалец заявлял, что его будущее тесно связано с будущим Субисарреты.

Виллаш-Боаш был признан лучшим тренером чемпионата Франции по итогам голосования, которое проводило издание L’Equipe.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон Лиги 1 был завершён досрочно. В чемпионате Франции сыграно 28 туров. Чемпионом признан «ПСЖ», «Марсель» занял второе место и выступит в Лиге чемпионов.