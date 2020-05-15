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РПЛ представила структуру календаря на оставшуюся часть сезона

РПЛ представила структуру календаря на оставшуюся часть сезона
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала структуру календаря на оставшуюся часть нынешнего сезона.

В структуре календаря фиксируется один день для проведения тура. В расписании матчей один тур может проходить в течение трёх-четырёх дней. Подробное расписание матчей по игровым дням будет опубликовано позднее.

На текущий момент она выглядит так:

23-й тур: 21 июня
1/4 финала Кубка России: 24 июня
24-й тур: 28 июня
25-й тур: 1 июля
26-й тур: 5 июля
27-й тур: 8 июля
28-й тур: 12 июля
29-й тур: 15 июля
1/2 финала Кубка России: 18-19 июля
30-й тур: 22 июля
Финал Кубка России: 25 июля

Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса.

Турнирная таблица чемпионата России
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