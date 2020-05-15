РПЛ представила структуру календаря на оставшуюся часть сезона

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала структуру календаря на оставшуюся часть нынешнего сезона.



В структуре календаря фиксируется один день для проведения тура. В расписании матчей один тур может проходить в течение трёх-четырёх дней. Подробное расписание матчей по игровым дням будет опубликовано позднее.



На текущий момент она выглядит так:



23-й тур: 21 июня

1/4 финала Кубка России: 24 июня

24-й тур: 28 июня

25-й тур: 1 июля

26-й тур: 5 июля

27-й тур: 8 июля

28-й тур: 12 июля

29-й тур: 15 июля

1/2 финала Кубка России: 18-19 июля

30-й тур: 22 июля

Финал Кубка России: 25 июля



Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса.