«Мы были против». Гендиректор «Ахмата» прокомментировал возобновление РПЛ

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на решение доиграть нынешний сезон чемпионата России.
«Главная задача – сохранить прописку в РПЛ. Мы не присутствовали на исполкоме, и я не знаю, как там это всё обсуждалось. Но свою позицию мы, как и большинство клубов, в письменном виде выдвинули. Мы были против доигрывания.
Исполком РФС принял такое решение, если нас никто не спрашивает – будем доигрывать. Если все пытаются соблюсти спортивный принцип, то в чём он, если ФНЛ не доигрывают, а мы доигрываем? Это ещё ладно, но я сейчас общаюсь с коллегами, и мы решаем вопрос, как нам возвращать игроков. Начинаем прорабатывать этот вопрос.
Что касается зрителей, то пускать кого-то со временем или нет, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока что нет смысла это обсуждать. То, что футбол без зрителей — не футбол, очевидно», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 15 мая 2020
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