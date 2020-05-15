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«Мы были против». Гендиректор «Ахмата» прокомментировал возобновление РПЛ

«Мы были против». Гендиректор «Ахмата» прокомменти
«Мы были против». Гендиректор «Ахмата» прокомментировал возобновление РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на решение доиграть нынешний сезон чемпионата России.

«Главная задача – сохранить прописку в РПЛ. Мы не присутствовали на исполкоме, и я не знаю, как там это всё обсуждалось. Но свою позицию мы, как и большинство клубов, в письменном виде выдвинули. Мы были против доигрывания.

Исполком РФС принял такое решение, если нас никто не спрашивает – будем доигрывать. Если все пытаются соблюсти спортивный принцип, то в чём он, если ФНЛ не доигрывают, а мы доигрываем? Это ещё ладно, но я сейчас общаюсь с коллегами, и мы решаем вопрос, как нам возвращать игроков. Начинаем прорабатывать этот вопрос.

Что касается зрителей, то пускать кого-то со временем или нет, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока что нет смысла это обсуждать. То, что футбол без зрителей — не футбол, очевидно», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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