Леонид Федун оценил в 50 процентов вероятность повторной приостановки и отмены РПЛ

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение доиграть нынешний сезон Российской Премьер-Лиги, а также сообщил, что голосовал за возобновление турнира.



«Я боюсь, что чемпионат будет очень напряжённый, и когда игроки выйдут через две-три недели на пик формы, а пик формы – это всегда потеря иммунитета, могут быть вспышки заболевания, и чемпионат снова прервётся. Мои ожидания: 50 процентов, что доиграем сезон, а 50 процентов – что не доиграем. Все согласились с этим риском, все его принимают. Дай бог, повезёт, обойдёмся.



На исполкоме я проголосовал за решение возобновить сезон. Поскольку болельщики и футболисты настолько исстрадались по футболу, что любые отсрочки выглядят неправильно», — приводит слова Федуна «Р-Спорт».



Сезон в Российской Премьер-Лиге, как и практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса.