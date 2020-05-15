Денис Черышев: игроки «Валенсии» ставят перед собой максимальную цель

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев высказался о предстоящем возобновлении сезона в Испании.



«Конечно, мы ставим перед собой максимальную цель. Нам нужно идти вперёд от матча к матчу, концентрироваться на следующей встрече и побеждать в ней. Именно так достигаются долгосрочные цели. Сейчас мы должны усердно тренироваться.



У нас отличная команда с сильными игроками, и каждый из них будет важен на этой стадии сезона. Учитывая увеличение количества замен до пяти, все игроки должны быть готовы выходить на поле и выступать наилучшим образом, чтобы помочь команде в любой момент. Борьба будет идти до самого конца, будет нелегко», — цитирует Черышева El Desmarque.



«Валенсия», набрав 42 очка в 27 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. Отставание от зоны Лиги Европы составляет 3 очка, от зоны Лиги чемпионов – 4 очка.

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