«Монпелье» продлил контракт с 42-летним защитником Хилтоном

«Монпелье» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Хилтоном. Новое соглашение 42-летнего бразильского футболиста с клубом рассчитано ещё на один сезон.



«Я очень рад, но знаю, что этот сезон будет последним для меня. Поэтому он будет самым прекрасным из всех. Раньше я не мог и мечтать о том, чтобы играть до 40 лет, а иметь возможность играть до 43 лет на высоком уровне — это что-то невообразимое. Я буду наслаждаться каждым моментом последнего сезона в полной мере», — отметил Хилтон.



Хилтон выступает в составе «Монпелье» с 2011 года. Бразильский защитник принял участие в 321 матче за французский клуб, став шестым игроком в истории «Монпелье» по количеству проведённых матчей.