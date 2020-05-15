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«Монпелье» продлил контракт с 42-летним защитником Хилтоном

«Монпелье» продлил контракт с 42-летним защитником Хилтоном
Футбол / Франция 0

«Монпелье» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Хилтоном. Новое соглашение 42-летнего бразильского футболиста с клубом рассчитано ещё на один сезон.

«Я очень рад, но знаю, что этот сезон будет последним для меня. Поэтому он будет самым прекрасным из всех. Раньше я не мог и мечтать о том, чтобы играть до 40 лет, а иметь возможность играть до 43 лет на высоком уровне — это что-то невообразимое. Я буду наслаждаться каждым моментом последнего сезона в полной мере», — отметил Хилтон.

Хилтон выступает в составе «Монпелье» с 2011 года. Бразильский защитник принял участие в 321 матче за французский клуб, став шестым игроком в истории «Монпелье» по количеству проведённых матчей.

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