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Клопп: у Невилла есть мнение абсолютно обо всём. Это невероятно

Клопп: у Невилла есть мнение абсолютно обо всём. Это невероятно
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп с иронией прокомментировал высказывания телевизионного эксперта Гари Невилла, который во время карантина поделился мнением на многие темы.

В частности, бывший капитан «Манчестер Юнайтед» рассказал, как должен возобновиться сезон в английской Премьер-лиге, как пауза повлияла на клубы низших лиг, а также оценил реакцию правительства Великобритании на кризис.

«Научился ли я чему-то во время карантина? Я лишь узнал, что у Гари Невилла есть мнение абсолютно обо всём. Это невероятно», — цитирует Клоппа Sports Mole со ссылкой на Football Focus.

Ожидается, что чемпионат Англии возобновится в середине июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах и, скорее всего, на нейтральных стадионах.

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