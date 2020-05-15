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Гарри Кейн: иногда футболистов критикуют несправедливо

Гарри Кейн: иногда футболистов критикуют несправедливо
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и национальной команды Англии Гарри Кейн поделился своим мнением о критике в адрес футболистов во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Мы показали, что делаем всё возможное, чтобы помочь Национальной службе здравоохранения, благотворительным организациям и всем, кто борется с вирусом во время этой пандемии. Иногда мы подвергаемся небольшим проверкам и несправедливой критике», — приводит слова Кейна BBC.

Напомним, в апреле Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что футболисты должны сыграть свою роль в борьбе с коронавирусом, согласившись пойти на снижение зарплат.

Ожидается, что нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги возобновится в середине июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах и, скорее всего, на нейтральных стадионах.

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