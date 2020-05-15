Адриен Рабьо хочет летом перейти в «Эвертон»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо хочет присоединиться к «Эвертону» в летнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.



Ранее сообщалось, что главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти лично заинтересован в трансфере футболиста «Ювентуса». Напомним, Рабьо играл под руководством Анчелотти в «Пари Сен-Жермен» с 2012 по 2013 год. Сообщалось также, что в услугах французского полузащитника заинтересован «Ньюкасл Юнайтед».



Рабьо перешёл в итальянский клуб перед началом нынешнего сезона на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», воспитанником которого он является. В сезоне-2019/2020 25-летний французский футболист провёл 17 матчей в Серии А, в которых результативными действиями не отметился.

«Ньюкасл» интересуется Адриеном Рабьо