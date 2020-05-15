«Брюгге» официально признан чемпионом Бельгии

«Брюгге» официально объявлен победителем чемпионата Бельгии сезона-2019/2020, сообщает пресс-служба клуба. Бельгийская профессиональная футбольная лига на генеральной ассамблее подтвердила решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.



Напомним, до завершения чемпионата оставался один тур. «Брюгге» в 29 матчах набрал 70 очков и опережал ближайшего преследователя — «Гент» на 15 очков. Третье место занял «Шарлеруа».

Этот чемпионский титул стал 16-м для «Брюгге».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 305 тыс. человек скончались. Более 1,7 млн вылечились.