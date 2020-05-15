Радимов: снимаю шляпу перед руководством РФС! Решение возобновить РПЛ — охренительное!
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов, ныне возглавляющий вторую команду сине-бело-голубых, прокомментировал решение Российского футбольного союза возобновить нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги 21 июня.
«Снимаю шляпу перед руководством РФС! Решение возобновить РПЛ — охренительное! Понятно, сложное. Понятно, ещё много подвигов надо совершить к 21 июня! Но! Уверен, с таким руководством наш футбол выйдет на новый уровень! Это люди, которые не болтают, а действуют! Уважение к ним безгранично!» — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».
Турнирную таблицу РПЛ возглавляет набравший 50 очков «Зенит». Второе место занимает «Локомотив» (41), третье — «Краснодар» (41). В первую пятёрку входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36).
15-я и 16-я команды РПЛ вылетят в ФНЛ. Повышение в классе получат «Ротор» и «Химки»
- 15 мая 2020
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