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Радимов: снимаю шляпу перед руководством РФС! Решение возобновить РПЛ — охренительное!

Радимов: снимаю шляпу перед руководством РФС! Решение возобновить РПЛ — охренительное!
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов, ныне возглавляющий вторую команду сине-бело-голубых, прокомментировал решение Российского футбольного союза возобновить нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги 21 июня.

«Снимаю шляпу перед руководством РФС! Решение возобновить РПЛ — охренительное! Понятно, сложное. Понятно, ещё много подвигов надо совершить к 21 июня! Но! Уверен, с таким руководством наш футбол выйдет на новый уровень! Это люди, которые не болтают, а действуют! Уважение к ним безгранично!» — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

Турнирную таблицу РПЛ возглавляет набравший 50 очков «Зенит». Второе место занимает «Локомотив» (41), третье — «Краснодар» (41). В первую пятёрку входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36).

15-я и 16-я команды РПЛ вылетят в ФНЛ. Повышение в классе получат «Ротор» и «Химки»
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