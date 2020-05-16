Джонсон: Санчо будет сложно отказать «Ливерпулю». Для любого англичанина это мечта

Бывший защитник «Челси», «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон выразил мнение, что полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо будет трудно отказаться от предложения «Ливерпуля».

«Санчо связывали почти со всеми ведущими европейскими клубами, но, как по мне, ему наверняка будет очень трудно отказаться от предложения «Ливерпуля». Я точно знаю, что значит надеть эту футболку. Это то, о чём мечтает любой англичанин. Там есть один из лучших тренеров мира в лице Юргена Клоппа. Они чемпионы Европы и близки к победе в АПЛ, поэтому было бы очень трудно справиться с искушением в случае предложения от них.

Если Санчо хочет играть в Англии, ни один клуб не сможет предложить ему то, что ему может предложить «Ливерпуль». Это будет иметь большое влияние. Если он перейдёт в «Манчестер Юнайтед», то на него будет оказываться большое давление. Слишком большая ответственность для молодого игрока.

От него ждут, что он сразу улучшит команду, а этого не произойдёт. В то же время в «Ливерпуле» давление будет гораздо меньше», — цитирует Джонсона Goal.



В нынешнем сезоне Санчо в 35 матчах за «Боруссию» во всех турнирах забил 17 мячей и отдал 19 результативных передач.