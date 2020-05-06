«Манчестер Юнайтед» отложил переговоры по трансферу Джейдона Санчо из-за кризиса

«Манчестер Юнайтед» решил временно отказаться от попыток приобрести полузащитника дортмундской «Борусии» Джейдона Санчо, сообщает Mirror.

Санчо остаётся ключевой трансферной целью «Манчестер Юнайтед», но «красным дьяволам» придется отложить переход игрока до 2021 года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Байера» Каю Хаверцу. «Красные дьяволы» рассматривают 20-летнего немца как альтернативу Санчо.

Напомним, ранее спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк выразил мнение, что в ближайшее трансферное окно его клуб вряд ли получит выгодное предложение о трансфере Санчо.

В нынешнем сезоне Санчо забил 17 мячей и отдал 19 результативных передач в 35 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.