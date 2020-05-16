Костас Манолас из-за травмы бедра может пропустить два месяца
Защитник «Наполи» Костас Манолас из-за травмы бедра может пропустить два месяца, сообщает B/R Football на странице в «Твиттере».
Напомним, греческий футболист получил повреждение во время тренировки неаполитанской команды. Манолас стал первым игроком «Наполи», получившим травму после возобновления тренировок, приостановленных из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии наряду практически со всеми турнирами в мире был приостановлен. При этом проведение оставшихся матчей первенства оказалось под угрозой в связи с тем, что страна стала одним из главных очагов распространения вируса в Европе. На данный момент большинство клубов Серии А выступили за возобновление чемпионата 13 июня.
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