«Хетафе» и «Вильярреал» подозреваются в договорном матче

«Хетафе» и «Вильярреал» подозреваются в проведении договорного матча, сообщает El Pais.
По информации источника, полиция провела проверку встречи, прошедшей в мае 2019 года и завершившейся со счётом 2:2, чтобы выявить преступную группировку, которая занималась организацией договорных игр и ставок на них. Журналисты обнаружили запись разговора между бывшими игроками Карлосом Арандой и Пако Эстебаном, в котором упоминается нападающий «Хетафе» Хорхе Молина. Аранда предлагал Эстебану связаться с Молиной, чтобы обсудить точный результат матча. Футболистам обеих команд, предположительно, заплатили около € 2 млн.
Сообщается, что оба клуба опровергли эту информацию. «Хетафе» выразил поддержку Молине, также отрицавшему обвинения. «Вильярреал» рассматривает возможность подачи иска для защиты репутации.
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