Левченко: мне неинтересно жить в России или на Украине — о людях здесь никто не думает

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко, большую часть карьеры выступавший за пределами стран бывшего СНГ, оценил социальную обстановку в Украине и России.



«Часто прилетаю в Украину, работаю там на телевидении. Ловлю себя на мысли, что по сути я человек советский, но менталитет в полной мере изменился. Многие процессы, происходящие в наших странах, вызывают у меня не только негодование и злость, но и абсолютное непонимание и неприятие.



То, что в Европе кажется простым, в России и на Украине делается через пятую точку. Очень расстраивает, что не всё делается для людей.



Объездил полмира – у человека есть права, есть куда обратиться, где его услышат. А у нас стучишься в дверь и понимаешь, что она наглухо закрыта: или плати, или ищи людей, через которых можно всё решить, начиная с самых простых процессов и заканчивая какими-то крупными делами. Сумма всех этих вещей даёт понимание, что жить в России или на Украине не интересно.



Не сказал бы, что у людей смирение — скорее, наплевательское отношение. Люди не знают своих прав, думают, что за них уже всё решено и никакого права голоса они не имеют. Это и раздражает сильнее всего — люди на всё забили. Это абсолютно неправильный подход — люди имеют право голоса, но, если ты ничего не делаешь, ничего и не произойдёт», — заявил Левченко в эфире инстаграм-лайва Марии Командной.