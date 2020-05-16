«РБ Лейпциг» не смог дома обыграть «Фрайбург»

«РБ Лейпциг» в матче 26-го тура Бундеслиги принимал «Фрайбург». Встреча, проходившая на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», завершилась вничью со счётом 1:1.
На 34-й минуте матча счёт открыл защитник гостей Мануэль Гульде с передачи Винченцо Грифо. «Лейпциг» отыгрался на 77-й минуте — гол забил форвард Юссуф Поульсен, ему ассистировал Кевин Кампль.
В добавленное время Робин Кох забил второй гол «Фрайбурга», однако главный судья Мануэль Грефе отправился смотреть повтор, после чего отменил гол, усмотрев офсайд у игроков «Фрайбурга».
«Лейпциг» набрал 51 очко, клуб находится на третьем месте в Бундеслиге. «Фрайбург» (37) поднялся на седьмую строчку в таблице.
Результаты других матчей 26-го тура Бундеслиги:
«Фортуна» — «Падерборн» — 0:0
«Хоффенхайм» — «Герта» — 0:3
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