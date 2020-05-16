Геркус: чёртов Холанд. Чем его кормят?

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на гол нападающего дортмунской «Боруссии» Эрлинга Холанда в домашнем матче 26-го тура немецкой «Бундеслиги» с «Шальке-04» (4:0).

«Чёртов Холанд! Чем его кормят?» — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».

Эрлинг забил мяч в ворота «Шальке-04» на 29-й минуте встречи. Результативную передачу норвежцу отдал форвард Торган Азар. 19-летний Холанд стал автором первого гола в чемпионате Германии после возобновления сезона-2019/2020, который из-за пандемии коронавируса был приостановлен в середине марта.

Холанд занимает 11-е место в гонке бомбардиров Бундеслиги. В 9 встречах норвежец забил 10 мячей. Лучшим по этому показателю является нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски (25 голов в 23 матчах).