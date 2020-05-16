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Фото: футболисты «Боруссии» празднуют гол, соблюдая социальную дистанцию

Фото: футболисты «Боруссии» празднуют гол, соблюдая социальную дистанцию
Футбол / Германия 0

В Германии возобновился розыгрыш Бундеслиги. Одними из первых после паузы, вызванной пандемией коронавируса, сыграли дортмундская «Боруссия» и гельзенкирхенский «Шальке-04».

На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд, ему ассистировал форвард Торган Азар. 19-летний футболист стал автором первого гола в Бундеслиге после возобновления сезона. Холанд отпраздновал гол в одиночестве, исполнив танец. Одноклубники норвежца в целях безопасности находились в нескольких метрах от него.

Фото можно посмотреть на странице Globo Esporte в «Твиттере».

Матч «Боруссия» — «Шальке-04» в эти минуты проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу «шмелей». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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