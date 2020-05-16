Радамель Фалькао: почему футболистам нельзя обниматься?

Колумбийский нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао считает, что игрокам бессмысленно запрещать праздновать голы вместе друг с другом.
«Глядя на возвращение футбола, я задаюсь вопросом: есть ли причина, по которой футболистам нельзя обниматься во время празднования голов? В течение всего матча мы находимся в постоянном контакте. Во время угловых защитники выпрыгивают на вас! В стенке все стоят вместе», — написал Фалькао на своей странице в «Твиттере».
Напомним, сегодня, 16 мая, футболисты дортмундской «Боруссии» отмечали забитые мячи в ворота «Шальке-04», соблюдая социальную дистанцию. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу «шмелей». Авторами голов стали нападающие Эрлинг Холанд и Торган Азар, а также защитник Рафаэл Геррейру, оформивший дубль.
- 16 мая 2020
-
23:29
-
23:27
-
23:06
-
22:56
-
22:34
-
22:19
-
22:01
-
21:47
-
21:36
-
21:25
-
21:12
-
21:07
-
20:46
-
20:25
-
20:13
-
20:01
-
20:00
-
19:38
-
19:33
-
19:11
-
19:01
-
18:58
-
18:51
-
18:43
-
18:42
-
18:36Как вам футбол? Опрос
-
18:27
-
18:21
-
17:59
-
17:51
-
17:48
-
17:42
-
17:25
-
17:24
-
17:17