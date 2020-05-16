Радамель Фалькао: почему футболистам нельзя обниматься?

Колумбийский нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао считает, что игрокам бессмысленно запрещать праздновать голы вместе друг с другом.

«Глядя на возвращение футбола, я задаюсь вопросом: есть ли причина, по которой футболистам нельзя обниматься во время празднования голов? В течение всего матча мы находимся в постоянном контакте. Во время угловых защитники выпрыгивают на вас! В стенке все стоят вместе», — написал Фалькао на своей странице в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 16 мая, футболисты дортмундской «Боруссии» отмечали забитые мячи в ворота «Шальке-04», соблюдая социальную дистанцию. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу «шмелей». Авторами голов стали нападающие Эрлинг Холанд и Торган Азар, а также защитник Рафаэл Геррейру, оформивший дубль.