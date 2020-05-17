Юлиан Нагельсманн: цель «Лейпцига» — место в четвёрке

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн прокомментировал игру своей команды в матче 26-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга». Встреча завершилась вничью 1:1.

«В первые 25 минут игры мы имели преимущество, потом играли чресчур нетерпеливо и недостаточно хорошо атаковали. Думаю, мы должны были вести после первого тайма.



Во втором тайме наше преимущество было подавляющим, у нас были опасные момнты. Сопернику, обороняющемуся столь глубоко, удалось забить лишь раз. Но если бы мы забили три или четыре гола, это не было бы незаслуженным итогом.

Нам нужно много работать, чтобы занять одно из четырёх первых мест — это наша задача на сезон. Мы ещё до вынужденной паузы упустили многовато очков, «Бавария» же была безупречна", — приводит слова Нагельсманна Bild.