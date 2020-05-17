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Защитник «Боруссии» Загаду выбыл до конца сезона

Защитник «Боруссии» Загаду выбыл до конца сезона
Футбол / Германия 0

Защитник дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду не сыграет до конца сезона из-за травмы.

Об этом сообщил главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр на онлайн-пресс-конференции после матча 26-го тура Бундеслиги против «Шальке» (4:0). 20-летний француз получил повреждение наружной коллатеральной связки левого колена на тренировке в апреле.

«К сожалению, в этом сезоне Загаду на поле больше не выйдет», — цитирует Фавра Sportbuzzer.

Загаду перешёл в дортмундский клуб из «Пари Сен-Жермен» в 2017 году, он выступал за дублирующий состав парижского клуба. В текущем розыгрыше Бундеслиги француз провёл за «Боруссию» 13 матчей, забил один мяч и получил одну жёлтую карточку. Также на его счету четыре матча и один мяч за молодёжную сборную Франции.

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