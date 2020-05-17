Бывший тренер сборной Италии: нам стоит подождать с футболом. Люди продолжают умирать

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли поделился мнением о возможном возобновлении в июне розыгрыша Серии А, которая в настоящее приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.

«Не понимаю, почему бы нам не подождать, пока ситуация не прояснится. Мы можем возобновить чемпионат в июле, а не в июне. Это правда, что футбол заставляет забыть обо многих вещах на 90 минут. Но не думаю, что болельщики обязательно хотят видеть футбольные матчи именно сейчас. Не уверен, что не боялся бы играть, если бы сейчас был футболистом. Эта ситуация затрагивает всю Италию. Люди продолжают умирать каждый день. Считаю, что нам стоит подождать», — приводит слова Пранделли Corriere di Brescia.