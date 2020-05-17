Дрис Мертенс может остаться в «Наполи», но требует большой бонус за продление контракта

Бельгийский нападающий неаполитанского «Наполи» Дрис Мертенс может остаться в нынешнем клубе, утверждает Football Italia со ссылкой на TV Luna.

По данным источника, футболист хочет получить большой бонус за продление контракта на два года. Контракт форварда с неаполитанцами истекает летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что в услугах бельгийца заинтересованы многие европейские клубы, среди которых «Челси», «Ливерпуль», «Ювентус», «Монако», «Ньюкасл Юнайтед» и «Интер».

Мертенс перешёл в «Наполи» летом 2013 года из ПСВ. Сумма трансфера составила € 9,48 млн. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 21 матч в чемпионате Италии, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.