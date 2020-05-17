Михайлович: Ибрагимович либо присоединится к «Болонье», либо вернётся в Швецию

Главный тренер «Болоньи» серб Синиша Михайлович заявил, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович покинет стан «россонери».

«Он звонил несколько дней назад. Посмотрим, что он решит делать летом. Но он точно не останется в „Милане“. Либо присоединится к нам, либо вернётся в Швецию.



Ибра относится ко мне не так, как остальные. Он следит за тем, что говорит и как себя ведёт. Так опасные люди ведут себя друг с другом», — приводит слова Михайловича Football Italia.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В этом сезоне 38-летний шведский форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Италии (семь — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.